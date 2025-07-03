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В Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 июля 2025, 16:15
В Луганске взорвали бывшего оккупационного мэра – росСМИ
Манолис Пилавов. фото ТАСС

Во временно оккупированном Луганске взорвали бывшего главу оккупационной администрации Манолиса Пилавова.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пропагандистское издание РФ "РИА Новости", "Медуза", соцсети

Детали: По данным СМИ взрыв произошел около полудня 3 июля на улице Тараса Шевченко. В так называемом "правительстве ЛНР" заявили, что в результате взрыва погиб один человек и еще трое пострадали.

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Позже российские СМИ написали, что погиб Манолис Пилавов, который возглавлял так называемую "администрацию" оккупированного Луганска с декабря 2014 по ноябрь 2023 года.

По неподтвержденной информации, взрывное устройство было заложено за дверью дома.

В пабликах появилось видео с вероятного места происшествия.

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