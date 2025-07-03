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СБУ взорвала экс-главу оккупационной администрации Луганска – источник

Украинская правда, Алена МазуренкоЧетверг, 3 июля 2025, 17:06
СБУ взорвала экс-главу оккупационной администрации Луганска – источник
Манолис Пилавов, фото: росСМИ

В оккупированном Луганске СБУ ликвидировала бывшего оккупационного мэра Луганска Манолиса Пилавова.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Детали: По данным источников, 3 июля во временно оккупированном Луганске СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, экс-главу оккупационной администрации города (возглавлял ее с 2014 по 2023 годы).

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Пивалов погиб в результате подрыва взрывчатки.

Он был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики", соратником гауляйтера Игоря Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя.

С 2015 года так называемый "глава администрации Луганска" находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти), а с 2022 года - находился под украинскими санкциями.

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Напомним:

  • Во временно оккупированном Луганске взорвали бывшего главу оккупационной администрации Манолиса Пилавова. Взрыв произошел около полудня 3 июля на улице Тараса Шевченко. По неподтвержденной информации, взрывное устройство было заложено за дверью дома.

СБУЛуганскоккупация
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