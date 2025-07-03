Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о разговоре Путина и Трампа: Не уверен, что у них много общего

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 июля 2025, 18:20
Зеленский о разговоре Путина и Трампа: Не уверен, что у них много общего
Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запланированный разговор президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным.

Источник: президент во время общения с медиа

Прямая речь: "Я не уверен, что у них много общих идей, поскольку это разные люди. Но если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловной остановки огня, которую выдвигал президент Трамп".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что он готов к любому формату встречи, но отметил, что в России решение принимает только Путин, поэтому для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров.

Что предшествовало:

  • Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который состоится в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).

ЗеленскийПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский назвал разговор с Трампом самым продуктивным и анонсировал договорённости по ПВО
ФотоВ Одессе взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия: подозреваемого задержали
Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности
Любимая газета Трампа призвала вооружить Киев
Украина нанесла удар по заводу в Чувашии, который производит компоненты для российского вооружения
фотоСырский поехал в Харьковскую область, где "есть угроза новых наступлений" РФ
Все новости...
Зеленский
Зеленский анонсировал разговор с Трампом по поводу восстановления поставок военной помощи
Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 4 июля – СМИ
Зеленский подписал закон об изменениях Бюджетного кодекса для соглашения с США о недрах
Последние новости
00:48
Рютте: Китай может натравить Россию напасть на НАТО
23:54
футболЛунин остается, Трент уже играет: как трансформируется мадридский "Реал" под руководством Алонсо
23:26
Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США
23:11
Генштаб: Россия за день совершила более 170 атак, больше всего на Покровском направлении
22:42
Возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля
22:20
Украина получит сотни тысяч дронов благодаря соглашению с американской компанией – Зеленский
22:10
Как поддерживать "огонек" в отношениях на расстоянии? Объяснение специалисту
22:01
Зеленский: Швеция предоставит Украине новый пакет оборонной поддержки
21:51
футболДонецкий "Шахтер" назвал заявку на матч против финского "Ильвеса" в квалификации Лиги Европы
21:43
В Нежине подросток погиб от удара током на железнодорожном вокзале, девушка в реанимации
Все новости...
Реклама:
Реклама: