Зеленский о разговоре Путина и Трампа: Не уверен, что у них много общего
Четверг, 3 июля 2025, 18:20
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запланированный разговор президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным.
Источник: президент во время общения с медиа
Прямая речь: "Я не уверен, что у них много общих идей, поскольку это разные люди. Но если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловной остановки огня, которую выдвигал президент Трамп".
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Детали: Зеленский отметил, что он готов к любому формату встречи, но отметил, что в России решение принимает только Путин, поэтому для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров.
Что предшествовало:
- Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который состоится в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).