Зеленский о разговоре Путина и Трампа: Не уверен, что у них много общего

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запланированный разговор президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным.

Источник: президент во время общения с медиа

Прямая речь: "Я не уверен, что у них много общих идей, поскольку это разные люди. Но если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловной остановки огня, которую выдвигал президент Трамп".

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Детали: Зеленский отметил, что он готов к любому формату встречи, но отметил, что в России решение принимает только Путин, поэтому для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров.

Что предшествовало: