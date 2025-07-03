Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", Truth Social

Дословно ТАСС: "Путин сообщил, что у него сегодня состоится разговор с Трампом".

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Обновлено: Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который состоится в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).

"Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 утра", – написал он в своей соцсети Truth Social.

скрин Truth Social

Что предшествовало:

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Ранее Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор в пятницу, 4 июля.

СМИ ранее сообщили, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне остановок в поставках оружия.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.

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