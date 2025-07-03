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Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США

Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 16:30
Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США
Иллюстративное фото: Getty Images

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", Truth Social 

Дословно ТАСС: "Путин сообщил, что у него сегодня состоится разговор с Трампом".

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Обновлено: Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который состоится в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).

"Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 утра", – написал он в своей соцсети Truth Social.

 
скрин Truth Social

Что предшествовало:

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Предыстория:

  • 17 мая президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
  • В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в Украине с телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • Разговор президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина по словам российского правителя он длился более 2 часов. Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".

ПутинТрамп
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