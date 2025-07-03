Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США
Четверг, 3 июля 2025, 16:30
Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", Truth Social
Дословно ТАСС: "Путин сообщил, что у него сегодня состоится разговор с Трампом".
Реклама:
Обновлено: Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который состоится в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).
"Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 утра", – написал он в своей соцсети Truth Social.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Ранее Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор в пятницу, 4 июля.
- СМИ ранее сообщили, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне остановок в поставках оружия.
- Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.
Предыстория:
- 17 мая президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
- В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в Украине с телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- Разговор президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина по словам российского правителя он длился более 2 часов. Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".