Зеленский анонсировал разговор с Трампом по поводу восстановления поставок военной помощи

Трамп и Зеленский в Вашингтоне в феврале 2025 года. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудить продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Источник: об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии открытия председательства Дании в ЕС в Орхусе (Дания) 3 июля, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Зеленский планирует поговорить с Трампом о продолжении поддержки со стороны США и, в частности, предоставление Украине ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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"Мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Соединенных Штатов. Есть некоторые позиции, которых Европа пока не имеет – особенно, если говорить о PAK-3, то есть ракеты для систем Patriot", – заявил Зеленский.

Он отметил, что именно поставки из США ракет PAK-3 (Patriot Advanced Capability-3 Missile) – критически важно, так же как и сами системы.

"Но мы также рассчитываем на наше украинское производство. Для этого нам нужно больше финансирования, больше средств. Мы говорили об этом сегодня также. И, слава Богу, у нас действительно хорошие отношения. Мы рассчитываем на вас, на Данию и на наши партнерские связи", – сообщил президент Украины.

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"Относительно наших двусторонних отношений с Соединенными Штатами и этой поддержки - я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни буду иметь разговор с президентом Трампом", – добавил Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский планирует говорить с европейскими партнерами о расширении так называемой "датской модели" – финансирование ими контрактов на производство оружия в Украине, и в целом производства оружия для Украины.

Также президент Украины заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.

Дания, в свою очередь, призвала ЕС финансировать ОПК в Украине, чтобы компенсировать поставки оружия из США.