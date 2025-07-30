18 стран ЕС хотят получить 127 млрд евро на оборону через SAFE

18 стран-членов Европейского Союза подали заявки на привлечение не менее 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE.

Источник: официальное заявление Европейской комиссии, которое приводит "Европейская правда"

Детали: Еврокомиссия приветствовала заинтересованность в доступе к кредитам по программе SAFE (Security Action for Europe) со стороны Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии и Финляндии.

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В Еврокомиссии отметили, что SAFE ставит целью мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций.

"Высокий уровень заинтересованности в SAFE, с потенциальными оборонными закупками не менее 127 млрд евро, демонстрирует единство и амбиции Евросоюза в области безопасности и обороны. Мы и в дальнейшем будем поддерживать страны ЕС в укреплении европейской безопасности. SAFE – это символ нашей общей приверженности усилению оборонной готовности ради безопасного и единого будущего", – заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Еврокомиссия подчеркнула, что предварительное выявление интереса позволит лучше оценить спрос и своевременно привлечь средства на рынках капитала. Официальный дедлайн для подачи заявок – 30 ноября 2025 года.

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Программа SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Накануне писали, что Польша подала в Еврокомиссию предварительную заявку на получение займа в рамках программы SAFE.

Также известно, что Чехия хочет приобрести боевые танки Leopard 2A8 на 52 млрд чешских крон (примерно $2,5 млрд), а для финансирования этой покупки правительство рассчитывает получить кредит через европейскую программу SAFE.