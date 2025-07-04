Враг массированно атакует Киевскую область дронами: повреждены жилые дома – ОВА
Пятница, 4 июля 2025, 02:20
В ночь на 4 июля российские войска массированно атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения жилых домов в Бучанском и Фастовском районах.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "Враг массированно атакует Киевскую область ударными БпЛА. В области работают силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели".
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Детали: В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом.
Обновлено 02:20. По словам начальника Киевской ОГА Николая Калашника, последствия российской атаки зафиксированы в пяти районах области на 11 локациях.
"Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах", – сообщил Калашник.
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Что предшествовало:
- Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники.