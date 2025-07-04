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Враг массированно атакует Киевскую область дронами: повреждены жилые дома – ОВА

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПятница, 4 июля 2025, 02:20
Враг массированно атакует Киевскую область дронами: повреждены жилые дома – ОВА
Фото - 22 омбр

В ночь на 4 июля российские войска массированно атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения жилых домов в Бучанском и Фастовском районах.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Враг массированно атакует Киевскую область ударными БпЛА. В области работают силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели".

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Детали: В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом.

Обновлено 02:20. По словам начальника Киевской ОГА Николая Калашника, последствия российской атаки зафиксированы в пяти районах области на 11 локациях.

"Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах", – сообщил Калашник.

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Что предшествовало:

  • Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Киевская областьШахед
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