Армия РФ атакует Украину ракетами и ударными БпЛА: 21 человек получил ранения

Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники. Зафиксировано разрушения в 5 районах Киевской области и ряде районов города Киева. Предварительно 21 человек получили ранения.

Источник: Воздушные силы, председатель Полтавской ОВА Владимир Когут

Дословно: "Атака вражеских ударных БпЛА продолжается! Несколько десятков групп вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины! Находитесь в безопасных местах".

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Детали: О падении обломков и работе ПВО сообщали в Киеве.

В Полтавском районе в результате падения обломков БПЛА на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Впоследствии воздушники уточнили, что ударные БпЛА направляются на Киев, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог, Чугуев, Харьков, Житомир.

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Позже стало известно о еще одном пострадавшем в Полтавском районе.

В 00:24 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете, запущенной на Киев с самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Через несколько минут после предупреждения в столице прогремели взрывы.

По состоянию на 03:59 в Киеве зафиксированы повреждения в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Всего пострадало более 13 различных локаций, большинство из которых – жилая застройка.

В результате пожаров на ряде локаций в воздухе зафиксирована высокая концентрация продуктов горения, сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

На данный момент известно о восьми пострадавших в результате ночной комбинированной атаки России на Киев.

Также сообщается о повреждениях в пяти районах Киевской области на 11 локациях.

По состоянию на 04:52 количество пострадавших в Киеве в результате атаки РФ возросло до 14. По словам мэра Киева Виталия Кличко, 12 из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

По состоянию на 05:40 утра, в результате ночной атаки России на Киев была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.

По состоянию на 06:42 количество пострадавших возросло до 19. Пятеро человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализированы, сообщил Кличко.