Ракетная угроза для всей Украины из-за взлета МиГ-31К: в Киеве прогремели взрывы
Пятница, 4 июля 2025, 00:24
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". В Киеве были слышны взрывы.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
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Детали: Через несколько минут после объявления опасности военные сообщили о ракете в направлении Киева, после чего в городе прозвучала серия взрывов.
Обновлено. В 01:02 военные объявили отбой угрозы ракетного удара.
Предыстория:
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