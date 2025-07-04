Трамп заявил, что не достиг никакого прогресса в переговорах с Путиным о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался недоволен результатами телефонного разговора с правителем России Владимиром Путиным, во время которого ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.

Источник: Трамп во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне

Детали: Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли ему после общения с Путиным приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня в Украине, Трамп сообщил, что "не достиг с ним никакого прогресса".

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Прямая речь: "У нас был звонок. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, а также, как вы знаете, о войне с Украиной, и я не в восторге от нее. Я не достиг никакого прогресса с ними сегодня вообще".

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