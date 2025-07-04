Трамп заявил, что не достиг никакого прогресса в переговорах с Путиным о прекращении войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что остался недоволен результатами телефонного разговора с правителем России Владимиром Путиным, во время которого ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
Источник: Трамп во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне
Детали: Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли ему после общения с Путиным приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня в Украине, Трамп сообщил, что "не достиг с ним никакого прогресса".
Прямая речь: "У нас был звонок. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, а также, как вы знаете, о войне с Украиной, и я не в восторге от нее. Я не достиг никакого прогресса с ними сегодня вообще".
Предыстория:
- Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).