Россияне оккупировали два населенных пункта в Харьковской области – DeepState

В ночь на 4 июля аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, россияне оккупировали Меловое и Строевку в Харьковской области. Кроме того, противник продвигается вблизи населенных пунктов Тополя в Харьковской области, а также Федоровки и Поддубного в Донецкой области.

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