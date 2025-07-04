Россияне оккупировали два населенных пункта в Харьковской области – DeepState
Пятница, 4 июля 2025, 03:47
В ночь на 4 июля аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов Харьковской области.
Источник: DeepState
Детали: По данным DeepState, россияне оккупировали Меловое и Строевку в Харьковской области. Кроме того, противник продвигается вблизи населенных пунктов Тополя в Харьковской области, а также Федоровки и Поддубного в Донецкой области.
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Предыстория:
- 1 июля DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли село Коптево, а также в Торецке, Новосергиевке, возле Дилиевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара в Донецкой области.