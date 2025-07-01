DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли село Коптево, а также продвинулась в Донецкой области.

Источник: карта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергиевке, возле Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара".

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