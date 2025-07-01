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DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области

Анастасия ПроцВторник, 1 июля 2025, 15:38
DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области
КАРТА: DEEPSTATE

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли село Коптево, а также продвинулась в Донецкой области.

Источник: карта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергиевке, возле Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара".

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Что предшествовало:

  • 27 июня DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.
  • 25 июня DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли Андреевку и Константинополь в Донецкой области.
  • 23 июня аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области. А именно в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.

Донецкая областьоккупацияроссийско-украинская война
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