DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области
Вторник, 1 июля 2025, 15:38
По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты заняли село Коптево, а также продвинулась в Донецкой области.
Источник: карта DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергиевке, возле Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара".
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Что предшествовало:
- 27 июня DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.
- 25 июня DeepState сообщал, что российские оккупанты заняли Андреевку и Константинополь в Донецкой области.
- 23 июня аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области. А именно в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.