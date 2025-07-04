В Киеве из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура – УЗ
В результате ночной атаки России на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.
Источник: "Укрзалізниця"
Дословно: "Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.
Kyiv City Express в настоящее время выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин – Почайна – Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения".
Детали: В компании сообщили, что для уменьшения неудобств компания уже задействовала резервные тепловозы, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пределах столицы на участке Святошин – Киев-Пассажирский.
Предыстория:
- С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксировано возгорания и повреждения жилых домов в шести районах города. Предварительно известно о 19 пострадавших.