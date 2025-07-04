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В Киеве из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура – УЗ

Иван ДьяконовПятница, 4 июля 2025, 05:54
В Киеве из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура – УЗ
Фото: "Укрзалізниця"

В результате ночной атаки России на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.

Источник: "Укрзалізниця"

Дословно: "Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

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Kyiv City Express в настоящее время выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин – Почайна – Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения".

Детали: В компании сообщили, что для уменьшения неудобств компания уже задействовала резервные тепловозы, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пределах столицы на участке Святошин – Киев-Пассажирский.

Предыстория:

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УкрзализныцяКиев
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