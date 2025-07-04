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Украина вернула еще одну группу защитников из плена РФ: военные и гражданские

Валентина РоманенкоПятница, 4 июля 2025, 13:27
Украина вернула еще одну группу защитников из плена РФ: военные и гражданские
фото из Telegram президента

В рамках стамбульских договоренностей 4 июля Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем и бойцов в возрасте до 25 лет.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена

Прямая речь Зеленского: "Наши люди дома. Большинство из них находилось в российском плену еще с 2022 года.

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Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские".

 
ФОТО КООРДШТАБА
 
фото коордштабА

Детали: Коордштаб отмечает, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

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Подавляющее большинство освобожденных находились в плену более 3 лет.

 
фото госпогранслужбы

Домой возвращаются украинцы, защищавшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.

Из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточняет, что особенностью этого обмена заключается в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. Домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести.

Дословно Коордштаб: "Обменный процесс в соответствии со "Стамбульскими договоренностями" продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена".

пленныеобменвойна
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