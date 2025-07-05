Израиль заявил о контроле над 65% территории сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о контроле над около 65% территории сектора Газа.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: По словам военных, в течение последней недели войска ЦАХАЛа ликвидировали более 100 террористов. Среди них – начальник штаба боевой поддержки в военном крыле ХАМАС Хахама Мухаммед аль-Исса.

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О его ликвидации ЦАХАЛ впервые сообщил 28 июня. В своем заявлении израильские военные отметили, что Исса был одним из последних основателей ХАМАСа, которые оставались в Газе. По данным израильских военных, он участвовал в планировании и осуществлении нападения на Израиль 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС убили более 1200 человек и взяли в заложники более 250 человек.

Дословно: "С начала возобновления наземных операций в марте Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по более 7 500 объектам террористической инфраструктуры, в частности по складам оружия, ракетным установкам, подземным тоннелям и боевикам различных террористических группировок в Газе".

Детали: Израильские военные заявили, что операция продлится до достижения поставленных военных целей.

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