ХАМАС согласился на новое соглашение о прекращении огня и обмене заложниками – СМИ
Боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками, что может стать началом переговоров о полном завершении войны с Израилем.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников, привлеченных к переговорам, и копию соглашения, полученную редакцией
Детали: По словам собеседников WSJ, соглашение разработано при участии специального посланника США Стива Виткоффа и посредников из Египта и Катара.
Соглашение предусматривает, что ХАМАС должен освободить восемь заложников в первый день перемирия, еще двух – на 50-й. Также боевики должны передать тела некоторых из примерно 30 погибших заложников. В ответ Израиль обязуется освободить большое количество палестинцев и согласится на 60-дневное прекращение огня. В течение этого периода израильские войска будут постепенно выводиться из отдельных районов анклава.
Кроме гарантий по переговорам о прекращении войны, предложенное соглашение в целом похоже на предыдущие, которые уже были на столе в течение нескольких последних месяцев, согласно копии, которую просмотрела WSJ.
"Гаранты и посредники – Соединенные Штаты, Египет и Катар – обеспечат сохранение прекращения огня в течение 60 дней и проведение серьезных обсуждений о необходимых договоренностях для постоянного прекращения огня", – говорится в последней версии предложения.
Представитель израильской армии Эффи Дефрин заявил, что армия вскоре завершит текущую фазу операции в Газе. По его словам, ХАМАС находится в ослабленном положении после уничтожения большей части его руководства.
Предыстория:
- 7 октября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики ХАМАС осуществили масштабную атаку на Израиль. В результате нападения было убито около 1 200 человек и похищено около 250, среди которых были граждане Израиля и других стран.
- В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа, целью которой было уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.
- Армия Израиля нанесла многочисленные авиаудары, впоследствии ввела войска на территорию анклава.
- Стороны несколько раз пытались договориться о временном прекращении огня. Однако Израиль так и не согласился на главное требование ХАМАС – проведение переговоров о полном прекращении войны.
- 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".