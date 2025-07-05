ХАМАС согласился на новое соглашение о прекращении огня и обмене заложниками – СМИ

Боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками, что может стать началом переговоров о полном завершении войны с Израилем.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников, привлеченных к переговорам, и копию соглашения, полученную редакцией

Детали: По словам собеседников WSJ, соглашение разработано при участии специального посланника США Стива Виткоффа и посредников из Египта и Катара.

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Соглашение предусматривает, что ХАМАС должен освободить восемь заложников в первый день перемирия, еще двух – на 50-й. Также боевики должны передать тела некоторых из примерно 30 погибших заложников. В ответ Израиль обязуется освободить большое количество палестинцев и согласится на 60-дневное прекращение огня. В течение этого периода израильские войска будут постепенно выводиться из отдельных районов анклава.

Кроме гарантий по переговорам о прекращении войны, предложенное соглашение в целом похоже на предыдущие, которые уже были на столе в течение нескольких последних месяцев, согласно копии, которую просмотрела WSJ.

"Гаранты и посредники – Соединенные Штаты, Египет и Катар – обеспечат сохранение прекращения огня в течение 60 дней и проведение серьезных обсуждений о необходимых договоренностях для постоянного прекращения огня", – говорится в последней версии предложения.

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Представитель израильской армии Эффи Дефрин заявил, что армия вскоре завершит текущую фазу операции в Газе. По его словам, ХАМАС находится в ослабленном положении после уничтожения большей части его руководства.

Предыстория: