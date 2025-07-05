Массированный удар по Чугуеву: пострадали 11 человек, из них двое детей

Российские войска вечером нанесли массированный удар БПЛА по городу Чугуев в Харьковской области, пострадали 11 человек, из них 2 ребенка

Источник: МВД, Харьковская ОВА

Детали: Среди раненых – 10-летний мальчик и 14-летняя девочка.

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По состоянию на утро субботы спасатели ликвидируют масштабный пожар "на одном из объектов города".

По другому адресу попадание БПЛА было в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт.

Всего в области за 4 июля один человек погиб, 15 – пострадали, среди них 2 детей.

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По уточнениям ОВА, в Купянске погибла 55-летняя женщина, пострадали 61-летняя и 70-летняя женщины, 56-летний и 57-летний мужчины.

Напомним: Российские войска нанесли удар ударным беспилотником по городу Чугуев.