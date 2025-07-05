Увеличилось количество погибших в результате российского обстрела Киева 4 июля

До двух увеличилось количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Уточняется, что в столичной больнице 5 июля скончался 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии после российского обстрела накануне.

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Тело первого погибшего спасатели обнаружили в пятницу в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Напомним: Во время ликвидации последствий массированной атаки РФ 4 июля в Киеве обнаружили погибшего человека.