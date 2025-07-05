Увеличилось количество погибших в результате российского обстрела Киева 4 июля
Суббота, 5 июля 2025, 10:55
До двух увеличилось количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Детали: Уточняется, что в столичной больнице 5 июля скончался 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии после российского обстрела накануне.
Реклама:
Тело первого погибшего спасатели обнаружили в пятницу в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.
Напомним: Во время ликвидации последствий массированной атаки РФ 4 июля в Киеве обнаружили погибшего человека.