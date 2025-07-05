Часть Чугуева без света после российской атаки – мэр
В нескольких микрорайонах Чугуева в Харьковской области, прилегающих к эпицентру российских ударов, отсутствует электроснабжение.
Источник: мэр Чугуева Галина Минаева
Детали: Отмечается, что электроснабжение уже восстанавливают.
Минаева опровергла слухи о возможных перебоях с поставками топлива на местные АЗС и заверила, что дефицита топлива в результате обстрела не будет.
Прямая речь Минаевой: "В очередной раз прошу вас, уважаемые земляки, доверять только официальной информации из проверенных источников и сохранять спокойствие.
Мы с вами не первый день находимся под вражескими ударами и знаем, что и как нам делать".
Напомним: Российские войска вечером нанесли массированный удар БПЛА по городу Чугуев в Харьковской области, пострадали 11 человек, из них 2 ребенка