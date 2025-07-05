В Херсоне погиб мужчина из-за российской атаки с дрона

В Херсоне погиб 57-летний мужчина в результате российской атаки, произошедшей в пятницу, 4 июля.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин

Детали: По данным Херсонской ОВА, 57-летний мужчина получил смертельные ранения из-за взрывного устройства, сброшенного с российского дрона.

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Дословно: "Стало известно о гибели ещё одного жителя Херсона из-за вчерашней российской атаки. В результате сброса взрывного устройства с дрона смертельные ранения получил 57-летний мужчина".

Предыстория: