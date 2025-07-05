Украина нанесла удар по заводу в Чувашии, который производит компоненты для российского вооружения
В ночь на 5 июля украинские Силы беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ — АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах Чувашской республики.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Целью стали производственные мощности по изготовлению адаптивных антенных решеток "Комета", которые используются в дронах Shahed, ракетах "Искандер-К", модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб, а также в другом высокоточном вооружении, которое Россия применяет для ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре.
В ВСУ подтвердили, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются.
Дословно: "Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются".
Предистория:
- 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.