Украина нанесла удар по заводу в Чувашии, который производит компоненты для российского вооружения

В ночь на 5 июля украинские Силы беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ — АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах Чувашской республики.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Целью стали производственные мощности по изготовлению адаптивных антенных решеток "Комета", которые используются в дронах Shahed, ракетах "Искандер-К", модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб, а также в другом высокоточном вооружении, которое Россия применяет для ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре.

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В ВСУ подтвердили, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются.

Дословно: "Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются".

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