Украина заключила соглашения с США и Данией о совместном производстве вооружений и дронов
Украина подписала соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также с Данией – о первом совместном производстве вооружений для Украины за рубежом.
Источник: заявление президента Владимира Зеленского
Дословно: "На этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве вооружений для Украины за рубежом".
Детали: Зеленський поблагодарил партнеров за поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и развитие собственной оборонной промышленности.
Дословно: "Мы масштабируем совместное с партнёрами производство вооружений: дальнобойных – чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков – чтобы защитить наших людей".
Предыстория:
- 25 июня стало известно, что Дания построит у себя завод по производству украинского вооружения.
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