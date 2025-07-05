Украина заключила соглашения с США и Данией о совместном производстве вооружений и дронов

Украина подписала соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также с Данией – о первом совместном производстве вооружений для Украины за рубежом.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского

Дословно: "На этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве вооружений для Украины за рубежом".

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Детали: Зеленський поблагодарил партнеров за поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и развитие собственной оборонной промышленности.

Дословно: "Мы масштабируем совместное с партнёрами производство вооружений: дальнобойных – чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков – чтобы защитить наших людей".

Предыстория:

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25 июня стало известно, что Дания построит у себя завод по производству украинского вооружения.

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