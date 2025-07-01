Экспорт оружия сегодня: вызов для Украины или новые возможности?

Україна, перебуваючи у стані війни, звісно, працює зараз на підтримку внутрішньої безпеки та оборони. Проте, маючи потужний оборонно-промисловий комплекс та сучасних виробників української зброї, все частіше постає питання експорту нашого озброєння за кордон. Адже експорт – це важливе джерело валютних надходжень.

Яке місце посідає українська зброя у світі та як досягти балансу між розбудовою обороноздатності України та розширенням експортних можливостей для приватних виробників озброєння?

Місце української зброї у світі

За інформацією Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI), до початку повномасштабного вторгнення Україна входила у двадцятку найбільших експортерів зброї. Основними ринками збуту були: країни Азії, Африки та Близького Сходу. Проте після 2022 року експорт української зброї суттєво знизився, а попит навпаки зріс.

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Адже активні бойові дії на території України спонукали виробників стрімко рухатися вперед, впроваджувати нові технології, інновації, винаходи. Оборонна промисловість нашої країни виходить на новий рівень. Приватні українські підприємства нарощують виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), снарядів, мін, комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радарів, систем спостереження, наведення, розвідки та інших видів зброї. Обʼєми виробництва наростають, проте, через відсутність експорту у звʼязку із воєнним станом виникають ризики для виробників та усього українського ОПК, адже єдиним замовником виробленої продукції залишається держава. А можливості держави сьогодні, на жаль, вичерпні з багатьох причин. Велика кількість її ресурсів спрямовується на фронт, тому для виробників та бізнесу майже нічого не лишається. Експорт може стати реальним джерелом доходів для багатьох компаній та дозволить світові оцінити наші технології.

Експортні новини

Закон України не забороняє експорт військових технологій, але фактично виробники наразі не можуть експортувати зброю за кордон. Проте, уже цього року ситуація може змінитися. Зараз влада розглядає можливі варіанти, серед яких: запровадження додаткового мита на експорт зброї; утримання частини коштів від експорту на закупівлю зброї для ЗСУ.

Що ми можемо запропонувати

За 2 роки війни Україна активно наростила виготовлення БПЛА. За цей час виробництво безпілотників зросло у 30 разів. Основний відсоток виробників – приватні підприємства. Значно збільшилися обсяги виробництва артилерійських боєприпасів, дронів, бронетехніки та засобів радіоелектронної боротьби.

Сьогодні оборонно-промисловий комплекс України спроможний виробляти значно більше, ніж держава може закупити. Експорт зброї за кордон зможе врегулювати цю ситуацію.

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Про баланс

Тож як досягти балансу між розбудовою обороноздатності України та розширенням експортних можливостей для приватних виробників зброї?

Головний виклик для України – знайти баланс між запезпеченням потреб у зброї на фронті та нарощуванням експортного потенціалу. Для того, щоб уникнути експорту заради прибутку ціною втрачених життів, державі необхідно встановити чіткий механізм розподілу: що йде в першу чергу до ЗСУ, а що дозволено продавати за кордон. Важливо фіксувати куди і що експортується, проводити перевірки та встановити реінвестування прибутків від експорту у фонд розвитку оборонної промисловості.

Щоб наші приватні оборонні підприємства продовжували працювати та нарощувати виробництво Україні потрібно забезпечити довгострокові держзамовлення, підтримувати розвиток підприємств (проводити навчання, кредитувати, запровадити податкові пільги). Ми маємо усі можливості стати потужним експортером зброї, якщо:

зміцнимо законодавчу базу;

зможемо гарантувати прозорість у сфері оборонного експорту;

почнемо залучати інвестиції у високотехнологічні галузі;

будемо активно розвивати ОПК.

Висновки

Сьогодні Україна – символ сили, стійкості, справжнього патріотизму. І вона має великий потенціал, щоб стати повноцінним гравцем на світовому ринку зброї. Ми здобули колосальний досвід у бою, освоїли нові технології, наш приватний сектор зараз активно працює, все це безсумнівно позитивно впливає на розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Однак, потенціал цієї галузі повністю не реалізований без експорту озброєння.

Досягти балансу між закриттям потреб фронту і виходом на міжнародний ринок озброєння можливо, за умови, що держава запровадить гнучку, прозору й ефективну систему управління оборонною галуззю.

Експорт нашої зброї – це розвиток ОПК, економічне зростання та стратегічне партнерство з країнами-союзниками.



Владлен Нікітін

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