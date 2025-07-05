В Израиле задержали трёх подозреваемых, которые готовили теракт
Суббота, 5 июля 2025, 20:11
В Израиле полиция задержала трёх участников террористической ячейки, которые планировали совершить нападение в ближайшее время.
Источник: The Times of Israel
Детали: Как сообщает полиция, после получения разведданных от Службы безопасности Израиля (Шабака), двоих подозреваемых арестовали в арабском селе Бартаа, которое расположено по обе стороны Зелёной линии, на территории Израиля.
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В тот же день солдаты Армии обороны Израиля, переодетые в гражданскую одежду, провели рейд и задержали третьего участника группы в его доме на севере Западного берега.
Все трое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей и будут допрошены сотрудниками Шабака.
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