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В Израиле задержали трёх подозреваемых, которые готовили теракт

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 20:11
В Израиле задержали трёх подозреваемых, которые готовили теракт
Иллюстративное фото: Полицейские проводят операцию в городе ад-Дахирия на Западном берегу, 14 апреля 2025 года / Полиция Израиля

В Израиле полиция задержала трёх участников террористической ячейки, которые планировали совершить нападение в ближайшее время.

Источник: The Times of Israel

Детали: Как сообщает полиция, после получения разведданных от Службы безопасности Израиля (Шабака), двоих подозреваемых арестовали в арабском селе Бартаа, которое расположено по обе стороны Зелёной линии, на территории Израиля.

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В тот же день солдаты Армии обороны Израиля, переодетые в гражданскую одежду, провели рейд и задержали третьего участника группы в его доме на севере Западного берега.

Все трое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей и будут допрошены сотрудниками Шабака.

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