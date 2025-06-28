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Террорист-смертник атаковал военную колонну в Пакистане: погибли 13 солдат, десятки ранены

Ольга КацимонСуббота, 28 июня 2025, 12:09
Террорист-смертник атаковал военную колонну в Пакистане: погибли 13 солдат, десятки ранены
Илюстративное фото Getty Images

В Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва, смертник врезался в военную колонну на автомобиле, начинённом взрывчаткой – в результате погибли 13 военнослужащих, ещё 10 солдат и 19 гражданских получили ранения.

Источник: Hindustan Times со ссылкой на агентство AFP и местных чиновников

Детали: Отмечается, что в результате атаки произошёл мощный взрыв. Взрывная волна повредила окружающие дома, обрушились крыши двух из них, в результате чего пострадали шестеро детей.

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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку. Однако, как пишет издание, этот регион часто страдает от нападений боевиков группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан".

Прямая речь местного чиновника: "Смертник врезался автомобилем, начинённым взрывчаткой, в военную колонну. Взрыв унёс жизни 13 военнослужащих, ещё 10 военных и 19 гражданских получили ранения".

Предыстория:

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