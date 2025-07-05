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В Одессе взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия: подозреваемого задержали

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 20:32
В Одессе взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия: подозреваемого задержали
Офис генерального прокурора

В Одессе в субботу взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия, подозреваемого задержали по горячим следам.

Источники: Офис генерального прокурора, Нацполиция, СБУ

Детали: Инцидент произошёл утром в субботу, 5 июля. Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля. Пострадавший водитель выжил и сейчас получает медицинскую помощь.

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Дословно: "Сегодня в Одессе был подорван автомобиль, за рулём которого находился сотрудник предприятия, занимающегося оборонными заказами. К счастью, пострадавший выжил, ему оказывается медицинская помощь".

Подозреваемым оказался 22-летний житель Запорожской области, ранее судимый, которого завербировали российские спецслужбы через Telegram-каналы.

 

По предварительной информации правоохранителей, мужчина получил задание от российского куратора в мессенджере, накануне приехал в Одессу и по команде спрятал сумку со взрывчаткой под машину, а затем дистанционно привёл её в действие.

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Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, мужчина установил телефон с удалённым доступом напротив запланированного места теракта.

За свою "работу" исполнитель должен был получить деньги. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда он планировал скрыться.

 

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Прокуратура уже подала ходатайство в суд о его заключении под стражу.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы. 

Предыстория:

ОдессатерактОфис генпрокурора
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