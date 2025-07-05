В Одессе взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия: подозреваемого задержали
В Одессе в субботу взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия, подозреваемого задержали по горячим следам.
Источники: Офис генерального прокурора, Нацполиция, СБУ
Детали: Инцидент произошёл утром в субботу, 5 июля. Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля. Пострадавший водитель выжил и сейчас получает медицинскую помощь.
Дословно: "Сегодня в Одессе был подорван автомобиль, за рулём которого находился сотрудник предприятия, занимающегося оборонными заказами. К счастью, пострадавший выжил, ему оказывается медицинская помощь".
Подозреваемым оказался 22-летний житель Запорожской области, ранее судимый, которого завербировали российские спецслужбы через Telegram-каналы.
По предварительной информации правоохранителей, мужчина получил задание от российского куратора в мессенджере, накануне приехал в Одессу и по команде спрятал сумку со взрывчаткой под машину, а затем дистанционно привёл её в действие.
Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, мужчина установил телефон с удалённым доступом напротив запланированного места теракта.
За свою "работу" исполнитель должен был получить деньги. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда он планировал скрыться.
Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Прокуратура уже подала ходатайство в суд о его заключении под стражу.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы.
Предыстория:
- 14 июня стало известно, что агент ФСБ планировал устроить теракт на детской площадке в Одессе.