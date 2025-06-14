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Агент ФСБ планировал устроить теракт на детской площадке в Одессе - СБУ

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 12:40
Агент ФСБ планировал устроить теракт на детской площадке в Одессе - СБУ
фото: СБУ

СБУ сообщила, что предотвратила теракт в Одессе, задержав агента ФСБ, планировавшего взорвать украинского военнослужащего.

Источник: СБУ

Детали: По результатам спецоперации задержан российский агент, который получил задание взорвать офицера Вооруженных Сил Украины.

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Как установило расследование, исполнителем заказа РФ оказался 31-летний житель Одесской области, завербованный через Телеграмм-каналы.

Спецслужба объясняет, что сначала агенту поставили так называемое "тестовое" задание - поджечь военный автомобиль. Выполнив это, мужчина получил инструкции по организации покушения.

По данным дела, россияне указали ему на схрон с компонентами для взрывчатки, которая затем должна была быть заложена на месте пребывания военного - на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать СВП с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка.

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Оперативники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям: законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц, препятствование законной деятельности Вооруженных сил в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения

СБУФСБтерактОдесса
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