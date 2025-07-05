Зеленский: Швеция предоставит Украине новый пакет оборонной поддержки
Суббота, 5 июля 2025, 22:01
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Швеции предоставить Украине новый пакет оборонной помощи.
Источник: Зеленский в вечернем обращении 5 июля
Прямая речь Зеленского: "Хочу также сегодня отметить Швецию: есть решение о новом пакете оборонной поддержки. Спасибо, Швеция!".
Реклама:
Детали: Он также отметил, что Украина активно работает с Германией, чтобы ускорить принятие решений по усилению противовоздушной обороны, и поблагодарил Латвию за одобренный оборонный пакет.
Предыстория:
- Правительство Латвии 1 июля одобрило передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования Вооружённым силам Украины для поддержки их борьбы против агрессии России.