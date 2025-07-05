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Зеленский: Швеция предоставит Украине новый пакет оборонной поддержки

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 22:01
Зеленский: Швеция предоставит Украине новый пакет оборонной поддержки
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Швеции предоставить Украине новый пакет оборонной помощи.

Источник: Зеленский в вечернем обращении 5 июля

Прямая речь Зеленского: "Хочу также сегодня отметить Швецию: есть решение о новом пакете оборонной поддержки. Спасибо, Швеция!".

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Детали: Он также отметил, что Украина активно работает с Германией, чтобы ускорить принятие решений по усилению противовоздушной обороны, и поблагодарил Латвию за одобренный оборонный пакет.

Предыстория:

ШвецияЗеленскийоружие
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