Украина получит сотни тысяч дронов благодаря соглашению с американской компанией – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о достижении важных договорённостей с Соединёнными Штатами относительно значительного увеличения совместной работы в сфере производства дронов.

Источник: заявление Зеленского в вечернем обращении

Детали: По его словам, на этой неделе было заключено соглашение между Министерством обороны Украины и одной из ведущих американских компаний.

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Прямая речь Зеленского: "Это даст Украине ещё сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и ещё значительно больше дронов в следующем году. В частности, дронов-перехватчиков — это очевидный наш приоритет".

Детали: Он подчеркнул, что задачей для государства, Сил обороны Украины и всех бизнесов, работающих в этом направлении, является еженедельный рост результатов в сфере производства и применения дронов-перехватчиков.

Прямая речь Зеленского: "Это и большее производство таких дронов, и большее обучение операторов дронов, и гораздо большая эффективность в применении перехватчиков".

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