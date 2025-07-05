Украина получит сотни тысяч дронов благодаря соглашению с американской компанией – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о достижении важных договорённостей с Соединёнными Штатами относительно значительного увеличения совместной работы в сфере производства дронов.
Источник: заявление Зеленского в вечернем обращении
Детали: По его словам, на этой неделе было заключено соглашение между Министерством обороны Украины и одной из ведущих американских компаний.
Прямая речь Зеленского: "Это даст Украине ещё сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и ещё значительно больше дронов в следующем году. В частности, дронов-перехватчиков — это очевидный наш приоритет".
Детали: Он подчеркнул, что задачей для государства, Сил обороны Украины и всех бизнесов, работающих в этом направлении, является еженедельный рост результатов в сфере производства и применения дронов-перехватчиков.
Прямая речь Зеленского: "Это и большее производство таких дронов, и большее обучение операторов дронов, и гораздо большая эффективность в применении перехватчиков".
Предыстория:
- Зеленский в вечернем обращении 5 июля заявил, что его разговор с президентом Трампом, который состоялся 4 июля, стал лучшим и самым продуктивным за всё время общения.