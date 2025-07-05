Возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля
Суббота, 5 июля 2025, 22:42
Количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля возросло до 32 человек.
Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко
Детали: По информации, за медицинской помощью обратилась 40-летняя женщина.
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Дословно: "Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек. В больницу обратилась 40-летняя женщина, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь".
Предыстория:
- 4 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве в результате удара погибли два человека, ещё более трёх десятков получили ранения.