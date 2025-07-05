Возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля

Количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля возросло до 32 человек.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Детали: По информации, за медицинской помощью обратилась 40-летняя женщина.

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Дословно: "Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек. В больницу обратилась 40-летняя женщина, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь".

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