Генштаб: Россия за день совершила более 170 атак, больше всего на Покровском направлении

На фронте в течение субботы, 5 июля, произошло 170 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Российские войска нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 92 управляемые авиабомбы. Кроме того, были задействованы 1376 дронов-камикадзе и совершено 4805 обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские военные отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, Россия нанесла семь авиаударов, сбросив 18 управляемых бомб, а также совершила 256 обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Россия трижды штурмовала позиции украинских подразделений в районах Волчанска и в направлении Амбарного. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатнее.

На Купянском направлении Россия вела наступательные действия в районах населённых пунктов Голубовка, Киндрашовка, Колодязи, Загрызовое, Зелёный Гай и в направлении Купянска. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак.

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На Лиманском направлении российские захватчики 33 раза атаковали позиции Украины вблизи населённых пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зелёная Долина, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григоровка.

Четыре российских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – российские оккупанты пытались продвинуться в районах Верхнекаменского, Григоровки и Ивано-Дарьевки, ещё один штурм продолжается.

На Краматорском направлении украинские войска отбили пять атак России в районах Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне шесть раз переходили в наступление на позиции украинских подразделений в районах населённых пунктов Торецк, Дылеевка, Русин Яр и в направлении Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты 51 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Россияне атаковали в районах населённых пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Промінь, Лисовка, Шевченко, Разино, Ореховое, Дачное, Звировое, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергиевки, Филии и Покровска. Противник нанёс авиаудары по Покровску и Сухому Яру.

По предварительным данным, в субботу на Покровском направлении было ликвидировано 135 российских оккупантов, из них 85 — безвозвратно. Также украинские военные уничтожили одну боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, семь БПЛА, повреждены один автомобиль, два мотоцикла и одна антенна вражеского БПЛА.

На Новопавловском направлении Россия 15 раз пыталась прорвать оборону украинцев в районах населённых пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко, Новополь. Два боевых столкновения всё ещё продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Россия восемь раз шла в атаку на позиции Украины в районе Малиновки. Четыре боевых столкновения ещё продолжаются. Белогорье россияне атаковали неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении армия РФ пять раз атаковала позиции украинцев в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку российских оккупантов. Авиаудару подвергся населённый пункт Ольговка.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Предистория: