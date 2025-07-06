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Число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 40 человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 03:28
Число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 40 человек
фото: AFP/Getty Images

По меньшей мере 43 человека погибли после сильных наводнений в округе Керр американского штата Техас, 27 детей считаются пропавшими без вести.

Источник: CNN со ссылкой на шерифа округа Керр Ларри Лейта, мэра города Керрвилл Далтона Райса

Детали: По словам Лейта, по меньшей мере 43 человека погибли в округе Керр в Техасе после сильных наводнений, поразивших штат.

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Лейт сообщил на пресс-конференции, что среди погибших 28 взрослых и 15 детей. Шериф добавил, что пять детей и 12 взрослых еще не идентифицированы.

Райс отметил, что 27 детей из лагеря Camp Mystic все еще считаются пропавшими без вести.

Прямая речь Райса: "Мы знали, что сегодня будет такой день, поэтому наши цифры будут постоянно меняться.

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Мы постоянно работаем над идентификацией".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что за несколько часов в США в техасском районе Хилл-Кантри выпала месячная норма сильных дождей, что привело к гибели 27 человек и еще больше считаются пропавшими без вести.

СШАстихийное бедствиежертвы
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