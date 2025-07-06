Россияне нанесли удар по ТЦК в Кременчуге

6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БПЛА по городу Кременчуг Полтавской области, попав в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.

Источник: Сухопутные войска, Полтавская ОВА

Детали: Кроме ТЦК, попадание зафиксировали в жилой дом рядом.

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Среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

Перед этим в Полтавской ОВА сообщали, что в результате вражеской атаки на Кременчугский район "возник пожар на территории частного домовладения".

Напомним: В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар, погибли 2 человека, еще 11 - ранены.