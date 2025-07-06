В Венгрии в ДТП попал автобус с украинскими детьми - почти 20 пострадавших

В воскресенье, 6 июля, между двумя венгерскими городами произошла авария пассажирского автобуса, в котором находились украинцы, в результате инцидента есть пострадавшие.

Источник: МДВ, "Европейская правда"

Детали: По сообщению консульского отдела посольства Украины в Венгрии, 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации.

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В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 – несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних украинцев получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы.

Остальным 49 пассажирам обеспечено временное размещение и завтрак. Дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.

Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.

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Ранее в июне возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.

А 4 июля в результате аварии автобуса в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания пострадали четверо граждан Украины.