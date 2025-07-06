Удар по ТЦК в Кременчуге: пострадал человек, повреждены 14 домов
Воскресенье, 6 июля 2025, 15:10
Во время удара утром 6 июля враг попал БПЛА в здание районного ТЦК и СП в Кременчуге на Полтавщине, ранена женщина.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что в результате удара возник пожар на площади 700 кв.м в двухэтажном здании.
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Пострадал один человек.
Повреждены 14 домов и 5 автомобилей.
К ликвидации последствий привлекались 22 единицы техники и 87 спасателей.
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Напомним: 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БПЛА по городу Кременчуг Полтавской области, попав в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.