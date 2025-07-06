Российская армия за день почти 30 раз атаковала Днепропетровщину, есть раненый и разрушения
В течение воскресенья, 6 июля, российские войска почти 30 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины с применением дронов и артиллерии.
Источник: глава областного совета Николай Лукашук
Детали: Под ударами оказались Никополь, а также Мировская, Черногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады.
В результате атак произошло несколько пожаров, повреждены многоэтажный дом, торговый центр, частное предприятие, пять частных домов, три хозяйственные постройки и другие объекты.
Две надворные постройки полностью уничтожены, разрушена инфраструктура, солнечные панели и газопроводы.
В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российского обстрела ранения получил 51-летний мужчина.
В Межевской громаде повреждены частный дом и инфраструктура.
Предистория:
- В воскресеньк, 6 июля, Россия обстреляла жилую застройку в Константиновке Донецкой области, погибли четыре человека.