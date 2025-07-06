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Российская армия за день почти 30 раз атаковала Днепропетровщину, есть раненый и разрушения

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 18:56
Российская армия за день почти 30 раз атаковала Днепропетровщину, есть раненый и разрушения
На фото: последствия российских обстрелов 6 июля 2025 года / Николай Лукашук

В течение воскресенья, 6 июля, российские войска почти 30 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины с применением дронов и артиллерии.

Источник: глава областного совета Николай Лукашук

Детали: Под ударами оказались Никополь, а также Мировская, Черногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады.

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В результате атак произошло несколько пожаров, повреждены многоэтажный дом, торговый центр, частное предприятие, пять частных домов, три хозяйственные постройки и другие объекты.

Две надворные постройки полностью уничтожены, разрушена инфраструктура, солнечные панели и газопроводы.

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российского обстрела ранения получил 51-летний мужчина.

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В Межевской громаде повреждены частный дом и инфраструктура.

Предистория:

Днепропетровская областьобстрел
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