РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
Воскресенье, 6 июля 2025, 19:51
В Сумской области в результате российского обстрела Битицкого старостата погиб один мирный житель.
Источник: Сумская областная военная администрация со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова
Детали: Тело погибшего обнаружили во время обследования территории после серии ударов. По предварительным данным, ещё один человек получил ранения. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
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По данным ОВА, в воскресенье около 16:00 российская армия в течение 15 минут атаковала село четырьмя ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены десятки домов местных жителей, пять из них фактически уничтожены.
Предыстория:
- В течение воскресенья, 6 июля, российские войска почти 30 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины с применением дронов и артиллерии.