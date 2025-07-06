РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены

В Сумской области в результате российского обстрела Битицкого старостата погиб один мирный житель.

Источник: Сумская областная военная администрация со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова

Детали: Тело погибшего обнаружили во время обследования территории после серии ударов. По предварительным данным, ещё один человек получил ранения. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

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По данным ОВА, в воскресенье около 16:00 российская армия в течение 15 минут атаковала село четырьмя ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены десятки домов местных жителей, пять из них фактически уничтожены.

Предыстория: