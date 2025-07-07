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В Харькове вражеские БПЛА попали в многоэтажки: 27 пострадавших, среди них дети

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 08:22
В Харькове вражеские БПЛА попали в многоэтажки: 27 пострадавших, среди них дети
Фото с места происшествия из Facebook ГСЧС

Утром 7 июля оккупационные российские войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди 27 пострадавших есть дети.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Facebook 

Прямая речь Терехова в 5:29: "Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед". Под ударом – предварительно – Шевченковский район города". 

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Фото ХОВА

Детали: Мэр отметил, что возможны повторные удары по Харькову и через несколько минут сообщил о повторных взрывах в городе.

По словам Синегубова, в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА – возникло возгорание на 9 этаже жилого дома. 

 
Фото ГСЧС 

Еще два прилета были в Слободском районе. 

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Фото ХОВА

Дополнено: В 7 утра Синегубов отметил, что количество пострадавших возросло до 17(10 взрослых и 2 детей в Шевченковском районе и 4 взрослых и 1 ребенок в Слободском).

В 7:30 Синегубов сообщил о 23 пострадавших, среди которых 3 детей (15 в Шевченковском районе и 8 в Слободском).

"В настоящее время в больницы доставили трех пострадавших, в том числе одного ребенка. Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил глава ОВА.  

После 8 утра в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 27. 

 
Фото ХОВА

В Шевченковском районе горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара – 70 м.кв). Пожар локализовали, сейчас продолжается ликвидация. 

 
Фото ХОВА

В Слободском районе было попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственная постройка и авто на общей площади около 10 м.кв. Пожары потушили.

Харьковбеспилотникироссийско-украинская война
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