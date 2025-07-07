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Российские дроны атаковали Одессу: погиб мужчина, есть разрушения

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 08:25
Российские дроны атаковали Одессу: погиб мужчина, есть разрушения
Фото ГСЧС

Один человек погиб и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры в результате российской дроновой атаки в городе Одесса.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками... В результате удара, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб". 

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Фото ГСЧС 

Детали: Кипер уточнил, что, несмотря на активную работу сил ПВО, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности СТО и легковых автомобилей. 

 
Фото ГСЧС 

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий ударов. 

 
Фото ГСЧС 

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Одессабеспилотникижертвы
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