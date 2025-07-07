Российские дроны атаковали Одессу: погиб мужчина, есть разрушения
Понедельник, 7 июля 2025, 08:25
Один человек погиб и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры в результате российской дроновой атаки в городе Одесса.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками... В результате удара, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб".
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Детали: Кипер уточнил, что, несмотря на активную работу сил ПВО, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности СТО и легковых автомобилей.
Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий ударов.
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Предыстория:
- У ніч проти 7 липня на тлі загрози ворожих безпілотників в Одесі лунали вибухи.