Российские дроны атаковали Одессу: погиб мужчина, есть разрушения

Один человек погиб и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры в результате российской дроновой атаки в городе Одесса.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками... В результате удара, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб".

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Фото ГСЧС

Детали: Кипер уточнил, что, несмотря на активную работу сил ПВО, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности СТО и легковых автомобилей.

Фото ГСЧС

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий ударов.

Фото ГСЧС

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