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Оккупанты убили 7 гражданских в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 09:57
Оккупанты убили 7 гражданских в Донецкой области за сутки
Последствия российских обстрелов. Фото с Telegrm Вадима Филашкина

Семь мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 6 июля.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "За 6 июля россияне убили 7 жителей Донецкой области: 4 в Константиновке, 2 в Дружковке и 1 в Новогригорьевке. Еще 15 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения от рук россиян погибли по меньшей мере 3 321 мирный житель Донецкой области и еще по меньшей мере 7 470 получили ранения.

Филашкин акцентирует, что эти цифры не включают погибших в Мариуполе и Волновахе.

Предыстория:

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  • 6 июля в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, в результате чего погибли 4 человека.

Донецкая областьвойнажертвы
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