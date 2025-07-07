Оккупанты убили 7 гражданских в Донецкой области за сутки
Понедельник, 7 июля 2025, 09:57
Семь мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 6 июля.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь главы области: "За 6 июля россияне убили 7 жителей Донецкой области: 4 в Константиновке, 2 в Дружковке и 1 в Новогригорьевке. Еще 15 человек в области за сутки получили ранения".
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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения от рук россиян погибли по меньшей мере 3 321 мирный житель Донецкой области и еще по меньшей мере 7 470 получили ранения.
Филашкин акцентирует, что эти цифры не включают погибших в Мариуполе и Волновахе.
Предыстория:
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- 6 июля в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, в результате чего погибли 4 человека.