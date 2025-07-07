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БпЛА атаковали Запорожье: пострадало здание университета, жилые дома, 17 раненых

Станислав ПогориловПонедельник, 7 июля 2025, 10:48
БпЛА атаковали Запорожье: пострадало здание университета, жилые дома, 17 раненых
фото: Запорожская ОВА

Утром в понедельник российская армия атаковала Запорожье беспилотниками, в результате чего, по состоянию на 13 часов 17 человек ранены, также есть разрушения и попадания вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, Воздушные силы, Сухопутные войска

Прямая речь Федорова: Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности!"

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Детали: Позже глава ОВА сообщил, что, предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БПЛА. "Атака продолжается", - отметил он.

 
 
 

Федоров уточнил, что враг нанес 6 ударов "Шахедами". Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.

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Обновлено. Сухопутные войска сообщили, что 7 июля враг нанес воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - отметили военные.

По состоянию на 13 часов количество пострадавших от вражеского удара, по данным ОВА, возросло до 17 человек.

"Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование", - отметил Федоров.

 

Запорожьебеспилотникироссийско-украинская война
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