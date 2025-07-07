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РФ атаковала Харьковщину авиабомбами, артиллерией, дронами и кассетными боеприпасами – кадры полиции

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 июля 2025, 11:53
РФ атаковала Харьковщину авиабомбами, артиллерией, дронами и кассетными боеприпасами – кадры полиции
обломки вражеских дронов-камикадзе. фото НПУ

За прошедшие сутки и утром понедельника 7 июля Россия била по Харьковщине, в результате чего пострадали 30 человек, в том числе дети.

Источник: Нацполиция

Детали: Против мирного населения оккупанты применили авиабомбы, артиллерию, беспилотники и кассетные боеприпасы. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

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Правоохранители поделились кадрами последствий атак государства-агрессора.

Утром россияне ударили по Шевченковскому и Слободскому районам города Харькова. Попадание БпЛА состоялись по жилым районам. На местах произошли пожары. Повреждены многоэтажные дома, общежитие, хозяйственные постройки, детский сад, супермаркет и торговые киоски.

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Также повреждения получили помещения почты, СТО, автомобили. Пострадали 27 человек, среди которых мальчики 11 и 7 лет и трехлетняя девочка, которую доставили в больницу.

Военные РФ в течение суток били по городу Купянск и Купянскому району. Повреждены частные домовладения, дома, зерновой элеватор, хозяйственные постройки, магазины и автомобиль. Загорелись пожары. Получили ранения две женщины и один мужчина.

По городу Изюм враг нанес удары летательными аппаратами. Пострадал хлебозавод и повреждены автомобили.

К сожалению, атака врага на Харьков продолжается и днем 7 июля.

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