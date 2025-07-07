РФ атаковала Харьковщину авиабомбами, артиллерией, дронами и кассетными боеприпасами – кадры полиции
За прошедшие сутки и утром понедельника 7 июля Россия била по Харьковщине, в результате чего пострадали 30 человек, в том числе дети.
Источник: Нацполиция
Детали: Против мирного населения оккупанты применили авиабомбы, артиллерию, беспилотники и кассетные боеприпасы. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Правоохранители поделились кадрами последствий атак государства-агрессора.
Утром россияне ударили по Шевченковскому и Слободскому районам города Харькова. Попадание БпЛА состоялись по жилым районам. На местах произошли пожары. Повреждены многоэтажные дома, общежитие, хозяйственные постройки, детский сад, супермаркет и торговые киоски.
Также повреждения получили помещения почты, СТО, автомобили. Пострадали 27 человек, среди которых мальчики 11 и 7 лет и трехлетняя девочка, которую доставили в больницу.
Военные РФ в течение суток били по городу Купянск и Купянскому району. Повреждены частные домовладения, дома, зерновой элеватор, хозяйственные постройки, магазины и автомобиль. Загорелись пожары. Получили ранения две женщины и один мужчина.
По городу Изюм враг нанес удары летательными аппаратами. Пострадал хлебозавод и повреждены автомобили.
К сожалению, атака врага на Харьков продолжается и днем 7 июля.