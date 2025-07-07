В Харькове снова 6 прилетов в жилых массивах, в общем с ночи в городе 49 пострадавших

Последствия российского удара по Харькову под утро 7 июля. Фото из Telegram Олега Синегубова

Утром 7 июля в Харькове прогремели взрывы, по предварительным данным, есть 6 попаданий в жилых районах и 11 пострадавших, одна из которых в тяжелом состоянии; под завалами может быть человек. В результате двух российских ударов в городе пострадали 49 человек.

Источник: мэр города Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в Telegram, Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Прямая речь мэра: "По предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову есть пострадавшие. Есть предварительная информация о тяжело раненной женщине. В частном секторе Холодногорского района горит дом".

Реклама:

Детали: О новой атаке "Шахедов" мэр сообщил около 10:20 утра.

Позже Терехов уточнил, что есть "прилеты в жилых массивах города".

"В результате последнего обстрела города зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто. Сейчас есть информация о трех пострадавших, один из них в тяжелом состоянии", – написал мэр.

РЕКЛАМА:

Дополнено: Еще позже Терехов отметил, что есть подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. Сейчас там бушует пожар.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что по состоянию на 11 утра известно об 11 раненых в результате последней атаки.

"Предварительно, под завалами одного из зданий находится человек. Продолжается спасательная операция. Все экстренные службы на месте", – написал глава области.

Позже в Сухопутных войсках ВСУ добавили, что в Харькове есть попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию. По предварительным данным, там 3 раненых. На месте работают экстренные службы.

В 11:30 Терехов сообщил, что 6 "Шахедов" в течение "буквально 10 минут... били по жилым улицам, по машинам, по людям".

В результате удара "Шахеда" загорелся дом.

Также, по словам мєра, из-за атаки загорелась крыша другого здания, повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто, пострадал человек.

Кроме того, захватчики попали в дорогу возле жилых домов – там горят машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры.

В другом месте, по словам Терехова, удар был совсем рядом с двухэтажкой – там разбито более 10 авто.

Обновлено: Ближе к 12:00 Синегубов добавил, что в результате утреннего удара по Харькову пострадали 16 человек, среди них – 17-летний парень.

"В больницах находится 7 пострадавших в результате последнего обстрела Харькова. Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", – сообщил глава ОВА.

Он также отметил, что оккупанты атаковали город ударными БпЛА типа "Герань-2".

По данным Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 12:10 количество пострадавших в результате атак вражеских БПЛА по Шевченковскому и Слободскому районам Харькова, которые были около 5:30 утра, возросло до 31 человека. Среди них 3 детей.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков возросло до 33, среди них трое детей: парни 8 и 17 лет и 10-летняя девочка. У детей была острая реакция на стресс.

Таким образом в результате двух российских ударов 7 июля в Харькове в общем пострадали 49 человек.

Предыстория: