НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали дальнобойные дроны ГУР – источник

7 июля дальнобойные беспилотники украинской разведки поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ.

Источник: собеседник УП в разведке

Детали: По данным источника, было попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные СМИ.

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Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Этот НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, и непосредственно задействован в ведении агрессивной войны против Украины, добавил собеседник УП.