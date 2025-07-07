Полиция установила причину мощных взрывов под Житомиром

К взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте 2 июля вблизи автодороги Киев-Чоп привели нарушения при незаконном изготовлении взрывчатых веществ 5-ю сообщниками.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Вечером 2 июля в селе Березина Житомирского района, вблизи автодороги Киев-Чоп, произошло два взрыва. В результате погибли два человека, еще 83 - получили телесные повреждения различной степени тяжести, были повреждены здания и транспортные средства. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 46 миллионов гривен.

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Досудебным расследованием установлено, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств, имея целью получение прибыли.

Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весовой и склада в селе Березина на Житомирщине. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранения взрывчатых веществ.

Их сообщник, 50-летний житель Сумщины, который имеет образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевской области. Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и изготавливали взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы.

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Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без всяких разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта.

Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.

В результате этого погибли двое местных жителей в возрасте 16 и 26 лет. Еще 83 человека получить травмы различной степени тяжести. Из-за повреждения зданий, транспортных средств и загрязнения атмосферного воздуха сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.

фото гсчс

Как уточнили "Украинской правде" в ОГП, 7 июля под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры сообщено о подозрении по факту нарушения правил обращения с взрывоопасными веществами трем лицам: двум руководителям предприятий и работнику одного из них.

Обновлено: По состоянию на 17 часов подозрение объявлено всем фигурантам.