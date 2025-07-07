РосСМИ: Когда Путин утром увольнял министра транспорта, тот уже был мертв
Российские медиа-ресурсы со ссылкой на анонимные источники сообщили, что бывший министр транспорта России Роман Старовойт, которого лидер РФ Владимир Путин уволил в понедельник, умер не 7 июля, а раньше.
Источник: Российские редакции "Forbes", "РБК"
Детали: Российский Forbes со ссылкой на "источник, близкий к следственным органам", сообщил, что Старовойт умер более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье.
РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что тело Старовойта обнаружили в субботу, 5 июля.
"По словам источника, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий происшествия – самоубийство", — приводятся слова собеседника.
При этом Минтранс РФ сообщил, что 6 июля было проведено заседание с участием Старовойта.
Что этому предшествовало:
- Ранее в понедельник российские СМИ сообщили, что бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым. В то же время СМИ сообщили, что лидер РФ Владимир Путин отправил Старовойта в отставку утром 7 июля.