РосСМИ: Когда Путин утром увольнял министра транспорта, тот уже был мертв

Российские медиа-ресурсы со ссылкой на анонимные источники сообщили, что бывший министр транспорта России Роман Старовойт, которого лидер РФ Владимир Путин уволил в понедельник, умер не 7 июля, а раньше.

Источник: Российские редакции "Forbes", "РБК"

Детали: Российский Forbes со ссылкой на "источник, близкий к следственным органам", сообщил, что Старовойт умер более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье.

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РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что тело Старовойта обнаружили в субботу, 5 июля.

"По словам источника, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий происшествия – самоубийство", — приводятся слова собеседника.

При этом Минтранс РФ сообщил, что 6 июля было проведено заседание с участием Старовойта.

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