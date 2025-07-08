В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине якобы не будет способствовать попыткам "мирного урегулирования".
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
Детали: По его словам, у Путина поняли, что поставки вооружений Украине продолжаются. "Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", - посетовал Песков.
Также Песков рассказал, что в Кремле считают "действия" Трампа такими, что "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию" и добавил, что и европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий".
Предыстория:
- После разговора с Зеленским Трамп заявил, что доволен им и , что правитель РФ стремится к миру.
- Зеленский со своей стороны назвал разговор с президентом США "лучшим за все время".
- 7 июля Дональд Трамп заявил о развороте в своей политике в отношении Украины, объявив, что Соединенные Штаты должны отправить ей оружие для защиты. Одновременно Пентагон объявил, что США передадут Украине дополнительное оружие для обороны.
- Спикера Пентагона Шон Парнелл заявил, что Министерство обороны США начало поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину.
Читайте подробнее о том, что могло стоять за решением США о блокаде оружия