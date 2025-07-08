Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине

Станислав ПогориловВторник, 8 июля 2025, 13:22
В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине
Дональд Трамп, Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине якобы не будет способствовать попыткам "мирного урегулирования".

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: По его словам, у Путина поняли, что поставки вооружений Украине продолжаются. "Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", - посетовал Песков.

Реклама:

Также Песков рассказал, что в Кремле считают "действия" Трампа такими, что "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию" и добавил, что и европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий".

Предыстория:

Читайте подробнее о томчто могло стоять за решением США о блокаде оружия

ТрампРосcияроссийско-украинская войнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
"Совок не вышел из министерства": в сети высмеяли видео Минюста со Стефанишиной на заставках телефонов
Все новости...
Трамп
Трамп в разговоре с Зеленским снял с себя ответственность за остановку поставок оружия – WSJ
Трамп: Мы отправим Украине больше оружия
Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из ряда стран
Последние новости
07:31
Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, ранена женщина
07:15
Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых
06:55
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
06:52
"Челси" уверенно победил "Флуминенсе" в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу
06:51
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
06:37
Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
05:11
Россия объявила Йельский университет "нежелательной" организацией
04:09
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
02:49
обновленоРФ атаковала "Кинжалами" и ударными дронами: во многих городах прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: