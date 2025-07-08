Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине якобы не будет способствовать попыткам "мирного урегулирования".

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: По его словам, у Путина поняли, что поставки вооружений Украине продолжаются. "Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", - посетовал Песков.

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Также Песков рассказал, что в Кремле считают "действия" Трампа такими, что "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию" и добавил, что и европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий".

Предыстория:

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что доволен им и , что правитель РФ стремится к миру.

Зеленский со своей стороны назвал разговор с президентом США "лучшим за все время".

7 июля Дональд Трамп заявил о развороте в своей политике в отношении Украины, объявив, что Соединенные Штаты должны отправить ей оружие для защиты. Одновременно Пентагон объявил, что США передадут Украине дополнительное оружие для обороны.

Спикера Пентагона Шон Парнелл заявил, что Министерство обороны США начало поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину.

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