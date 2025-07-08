США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон

Министерство обороны США начало поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину.

Источник: заявление представителя Пентагона Шона Парнелла

Прямая речь: "По указанию президента Трампа, Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств".

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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник, 7 июля, заявил о намерении отправить Украине больше оружия.

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