США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Вторник, 8 июля 2025, 07:07
Министерство обороны США начало поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину.
Источник: заявление представителя Пентагона Шона Парнелла
Прямая речь: "По указанию президента Трампа, Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств".
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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник, 7 июля, заявил о намерении отправить Украине больше оружия.
Предыстория:
- 1 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.