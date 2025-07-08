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США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон

Иван ДьяконовВторник, 8 июля 2025, 07:07
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Шон Парнелл. Фото: Getty Images

Министерство обороны США начало поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину.

Источник: заявление представителя Пентагона Шона Парнелла

Прямая речь: "По указанию президента Трампа, Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств".

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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник, 7 июля, заявил о намерении отправить Украине больше оружия.

Предыстория:

  • 1 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

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