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В РФ взлетел МиГ-31К, оккупанты атакуют дронами: во многих городах слышали взрывы

Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 23:48
В РФ взлетел МиГ-31К, оккупанты атакуют дронами: во многих городах слышали взрывы
МиГ-31К иллюстративное фото

Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете МиГ-31К с аэродрома в РФ, во многих городах сообщают о звуках взрывов и скоростной цели на Житомирщине.

Источник: Воздушные силы, карта тривог

Детали: По состоянию на 22.51 на территории всей страны объявили ракетную опасность. Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

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Сообщалось о скоростной цели на Житомирщине: "Курс юго-западный". Жителей Житомира и Староконстантинова призвали находиться в укрытиях.

В 23.34 Воздушные силы сообщили о скоростной цели восточнее Запорожья, курс на север. Местные СМИ отметили, что в Запорожье раздались звуки взрывов.

Обновлено: По состоянию на 23.31 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы из-за МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

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Согласно карте тревог, сообщали о звуках взрывов в Харьковской, Донецкой, Полтавской и Черниговской областях.

В то же время взрыв также слышали в окрестностях Киева. В КОВА сообщили, что над Киевской областью зафиксировали вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.

В небе над Украиной сейчас фиксируют десятки вражеских дронов. Они движутся с востока страны.

 

Обновлено: По состоянию на 02:00 в Броварском районе Киевской области в результате российской атаки ранена женщина, она госпитализирована.

Воздушные силы сообщают о большом количестве вражеских ударных БПЛА над почти всеми областями страны.

воздушная тревогаПВОракетный удар
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