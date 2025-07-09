В Киевской области в результате российской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали – ОВА
Среда, 9 июля 2025, 02:07
В ночь на 9 июля российские войска осуществили очередную массированную атаку беспилотниками по населенным пунктам Киевской области. В Броварском районе в результате атаки ранена местная жительница, ее госпитализировали.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник
Прямая речь: К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу.
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Предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".
Детали: Калашник призвал жителей области находиться в укрытиях, поскольку Россия продолжает свою атаку по гражданской инфраструктуре.
Предыстория:
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- В ночь на 9 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку на Украину ударными беспилотниками. Во многих регионах, в частности в столице, работает противовоздушная оборона.