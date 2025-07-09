Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киевской области в результате российской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 02:07
В Киевской области в результате российской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали – ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 9 июля российские войска осуществили очередную массированную атаку беспилотниками по населенным пунктам Киевской области. В Броварском районе в результате атаки ранена местная жительница, ее госпитализировали.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь: К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу.

Реклама:

Предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".

Детали: Калашник призвал жителей области находиться в укрытиях, поскольку Россия продолжает свою атаку по гражданской инфраструктуре.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

жертвыбеспилотникиКиевская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
жертвы
Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области за сутки
Российская атака на Киев 4 июля: умер еще один раненый
В пригороде Николаева в результате российского обстрела ранен мужчина – ОВА
Последние новости
05:28
Келлог: Украине нужен новый "План Маршалла"
04:18
фотоВ Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: