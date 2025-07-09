В Киевской области в результате российской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали – ОВА

В ночь на 9 июля российские войска осуществили очередную массированную атаку беспилотниками по населенным пунктам Киевской области. В Броварском районе в результате атаки ранена местная жительница, ее госпитализировали.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь: К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу.

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Предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".

Детали: Калашник призвал жителей области находиться в укрытиях, поскольку Россия продолжает свою атаку по гражданской инфраструктуре.

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